有些人洗手一碰到水時就會有尿意，甚至伴隨頻尿、尿急等症狀，有可能是罹患「膀胱過動症」，不只發生在年輕人身上，年紀大者與停經後的婦女都是好發族群，此病不僅會影響睡眠，還有生活品質，林口長庚醫院泌尿外科楊佩珊醫師表示，在確定並非泌尿道感染導致後，會透過改變病患生活型態或藥物進行治療。

楊佩珊醫師受邀在臉書粉專「健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師」分享治療膀胱過動症的方法，表示曾有一名65歲病患來看診，由於他只要洗手碰到水，就會產生尿意，而且忍也忍不住，對生活造成困擾，除此之外，還伴隨尿急、頻尿與夜尿等狀況，睡覺時爬起來上廁所次數超過2次，也影響到睡眠品質。

楊佩珊醫師表示，如果經過檢查後，確認並非泌尿道感染導致，就會朝「膀胱過動症」的方向來治療，膀胱過動症除了發生於年輕人身上，長者與停經後的婦女都是好發族群，醫師在治療時，會先詢問病史與生活習慣，包括每天攝取的飲水量，還有是否常喝容易讓膀胱興奮的飲品，例如茶或是咖啡。

楊佩珊醫師接著提到，他們會先著手改變病患的生活型態，少喝茶及咖啡，睡前也盡量不喝水，但就算生活習慣改變後，病患晚上仍有頻尿問題，就會依照患者的症狀進行投藥，若藥物治療仍無法改善，就會嘗試在膀胱注射肉毒桿菌，以達到讓膀胱休息的效果。