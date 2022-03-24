Lydia是個雙寶媽，兩胎都自然產的她，因生產時歷經較長的產程，生完第二胎就明顯感覺陰道鬆弛，只要咳嗽或大笑還會有漏尿的困擾。這些困擾一直持續到二寶要上小學，甚至頻尿問題還變嚴重，與先生的閨房之樂也越發不順利。

高雄泌尿科診所張美玉醫師表示，各年齡層其實都有可能發生「頻尿」和「尿失禁」的症狀，如此羞於啟齒的狀況會大大地影響生活品質和社交狀況。其實，造成頻尿和尿失禁的成因有很多，最好經過專業醫師診斷病因後，再對症下藥並積極治療，才能恢復如常的生活。

●四類成因，造成惱人「頻尿」！

張美玉醫師解釋，尿液的排放與喝水量有關係，倘若自覺喝水量不大卻有排尿次數過於頻繁，亦或晚上頻繁起床排尿但尿量不多，就可能是頻尿症狀，可找專業醫師檢測。此外，當膀胱控制能力下降，導致無法憋尿且容易有膀胱滿脹的感覺，也可能會造成頻尿。

頻尿成因並非單一種，張美玉醫師依據臨床所見案例大致會分為以下4類：

1、泌尿道疾病：常見的膀胱炎、尿道炎、輸尿管結石或膀胱結石等疾病，因為發炎狀況讓膀胱內膜變得相對敏感，皆會伴隨頻尿問題；其中，結石造成排尿困難、尿液排空不易或排不乾淨，也會出現持續的尿意感。

2、膀胱受傷或功能障礙：膀胱過動症的患者因膀胱肌肉不自主收縮，導致頻繁出現尿意；而膀胱無力則是因為膀胱肌肉收縮不良，導致殘尿過多。

3、婦科問題：有子宮肌瘤、子宮脫垂、卵巢囊腫等婦科問題時，也可能因器官壓迫膀胱而引起頻尿狀況。

4、其他疾病：糖尿病的標準「三多」症狀、攝護腺肥大或攝護腺癌等疾病，可能阻塞尿道造成排尿不順、排尿困難或殘尿過多。此外，還有腦中風、帕金森氏症或焦慮型患者等，會因自律神經失調的緣故導致頻尿感。

●「尿失禁」原來是這回事！

張美玉醫師解釋「尿失禁」，顧名思義就是在沒預警的情況下，無法自行控制的排尿，有些是突發性漏幾滴尿、有些是持續性漏尿。而尿失禁症狀常好發於65歲以上的老年人，女性比例又高於男性。

●「G」緊不求人 凱格爾可改善

針對頻尿和尿失禁的治療，張美玉醫師將其分為藥物、導尿訓練及心理建設等的治療方向，但最主要還是針對引起的原因來加以治療。尤其像是糖尿病、腎臟病或攝護腺腫大等，應以治癒原有疾病為主；倘若是女性懷孕生產引起的頻尿，則建議產後必須多做凱格爾運動、或透過輔助治療等方式來改善。

凱格爾運動可以刺激骨盆底深層肌肉，同步恢復神經肌肉的控制能力，達到盆底肌的強化，進而改善因鬆弛造成的頻尿和尿失禁問題。

張美玉醫師表示，只要自覺有解尿次數過於頻繁，造成生活或睡眠困擾，或是性生活的不協調，都要適當尋求專業醫師的幫助，找出真正原因並對症下藥，才是最好的解決方法。