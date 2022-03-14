苗栗62歲張姓男子，因雙側腰痛已約2、3個月，近半個多月來左腰痠痛加劇，偶頻尿，到平日就醫基層院所就診，經醫師診斷評估後，立即開立電子轉診單轉到為恭醫院泌尿科門診，經過泌尿科主任邱基旭檢查診斷為雙側輸尿管上段大結石，安排住院進行雙側輸尿管鏡碎石手術治療。

張男住院治療期間，基層院所轉診醫師透過智慧醫療轉診共照MPC（Mobile patient char）系統，隨時隨地查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，適時與主治醫師討論，給予病人及家屬衛教，病人現已順利康復，轉回原基層院所繼續追蹤。

為恭醫院泌尿科主任邱基旭表示，尿路結石是現代人常見的疾病，在台灣盛行率約8到10％，男女發生率約三比一，主要危險因子包含性別、飲食習慣、水分補充不足、憋尿、排尿障礙等造成，一般結石治療方式大多以體外震波碎石手術為主，但倘若結石太硬或太大不易震碎，則需藉由經皮腎內視鏡、傳統輸尿管鏡或最新軟式輸尿管鏡來治療，讓病情獲得改善。

邱醫師也呼籲有結石病史者，每日應攝取足夠的水分，避免結石造成的不適，最重要的還是要由醫師評估定期追蹤檢查。另外，民眾平日也可透過中央健康保險署健保快易通APP，查詢個人健康資料，包括就醫紀錄、手術、用藥、檢驗檢查資料、生理量測紀錄、就醫提醒、過敏、器官捐贈及安寧緩和醫療意願等功能。