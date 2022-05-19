68歲的劉先生近日因腹部疼痛就醫，經電腦斷層檢查發現，在腹股溝處有一個27公分大的腫瘤，醫師安排手術切除後進行病理切片，報告證實為惡性脂肪肉瘤，所幸腫瘤並未轉移，且劉先生術後恢復良好，目前持續於門診追蹤。

大千綜合醫院泌尿科醫師李承哲表示，脂肪肉瘤常發生於四肢及後腹腔內，是深層軟組織異常且具有侵犯性的惡性腫瘤，為罕見的癌症疾病。

他說，出現在四肢的脂肪肉瘤多是腫大的硬塊，會有疼痛或麻的感覺，但若長在後腹腔內，因不易發現，通常等到腫瘤較大，並壓迫到鄰近的器官，開始出現腹痛、噁心、排便困難等問題時才會被發現。

脂肪肉瘤若沒有侵犯到淋巴或轉移，經治療後5年的存活率可達90％以上，但如果發現時已侵犯到淋巴或轉移，則5年存活率下降到10到20％，所以早期發現與治療是對抗脂肪肉瘤的首要關鍵。

治療的主要方式為手術切除，並視情況決定是否搭配放射線治療或化學治療，然而脂肪肉瘤的復發率較高，因此治療後定期追蹤非常重要。

目前脂肪肉瘤的發生原因不明，雖是罕見的惡性腫瘤，但提醒民眾四肢如有不明腫塊，應盡早就醫檢查，或是定期接受腹部檢查，才能及早發現異常並治療。