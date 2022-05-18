65歲以上長者「快篩陽性」可就近至醫療院所請醫師評估給藥今日上路，新北市長侯友宜表示，此措施可減少PCR篩檢負擔，不浪費寶貴黃金治療間，但他強調不只65歲以上需要，以新北陽性預測值97％以上，全台民眾都需要，如果65歲以上做得順，接下來就會順。

侯友宜說， 快篩陽等於確診能讓民眾最快速透過基層診所醫院給予判斷需不需要給藥，讓民眾安全不要去排隊PCR，可盡速治療、縮短黃金治療時間。

侯友宜說，他稍後會去基層診所看，很多人生病會找家庭醫師或社區診所，這部分如果做得起來，大醫院就能守住中、重症， 從基層診所開始，大家做得順，後面就會很順。

侯友宜強調，新北在浪頭上，一定會勇敢去承擔，盡管外面有不一樣聲音，中央有不一樣看法， 他也舉居家照護全國先試營運，新北帶頭起作用，新北城鄉差距與全台情況類似，我們先解決了，後面碰到就可以解決。

侯友宜說，醫療量能目前還可以撐住，居家照護不斷擴大，也有全國最多的篩檢站，目前PCR量能還稱得住。