新北今新增1萬8400例確診，居隔列管4萬3935人，居家照護有11萬9168人，今天可解隔2萬215人、預計康復解隔2萬199人。新北市長侯友宜表示，從確診人數曲線圖來看，這段時間都在約2萬上下，都在高點上徘徊，提醒市民要戒慎恐懼面對，因很多市民保持低度活動，自我防疫意識提高，後續要觀察還會不會繼續往上走，「做最壞打算、最佳準備」。

侯友宜說，新北昨居隔2萬1千人左右，今天跳升2萬人，因連續3、4個月TRACE與法傳系統不穩定，需靠人工系統快速補足，造成居隔數有一定落差，新北上月11日到5月17日累計照護21萬4973人、解隔康復9萬5775人。感謝醫院、基層、衛生所等團隊一起幫忙前行，建構居家照護網絡、陪伴民眾安心康復。

侯友宜認為，新北提出的居隔轉型計畫4月26日提送中央，比中央的「0＋7」隔離新措施更嚴謹，以在家7天內在家為原則，居家辦公為優先非必要不得外出，如必要外出必須24小時內快篩陰性，禁止搭大眾運輸、禁止餐廳內用及共餐、禁止參加活動聚會、全程戴口罩；中央則是確診者打滿三劑同住家人得免居隔＋7天自主防疫，非必要不要外出，外出需2日內快篩陰性等。

侯友宜強調，新北一步一腳印落實防疫，讓自己不要因為防疫造成別人困擾一直在保全醫療量能，4月11日實施居家照護，4月22日呼籲居隔轉型不限對象，5月1日呼籲快篩陽視同確診，16日全力固守脆弱族群，新北面對防疫有順序步驟方法，超前做好準備，有賴中央針對新北提出狀況不要拖、好好支持。

新北另並提出弱勢族群的防疫照護，侯友宜指出，對象包括身障機構住民、安置機構兒少、庇護婦女、街友、小作所、小衛星兒少等，共140家、4699人，提供快篩試劑2萬劑、兒童口罩4萬片、防護衣、酒精等。醫護進駐PCR，如有確診及在地隔離照護，即時給藥，中重症送醫。