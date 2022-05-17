全台染疫人口飆升，本土病例817,940例、本土死亡1,082例。疫情還未到高峰，指揮中心定調與病毒共存，持續放寬隔離規定。

今起居家隔離新制上路，指揮中心於「確診個案自主回報疫調系統」新增選項「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，確診者填寫密切接觸的同住家人時，如勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」選項，則將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書。

指揮中心表示，如同住家人為已接種追加劑，但仍欲採居家隔離3+4者，請勿勾選該欄位；不小心誤填或勾選錯誤者，請於24小時內至原網址編輯、填入正確資料送出，即可完成修改。24小時內只能編輯一次，編輯完成送出後，將無法再度修改。

針對國高中生是否適用517隔離新制，打滿3劑得免居家隔離的措施，目前規劃於5月下旬進行全國國高中的第3劑接種作業，未來已完成3劑接種的國高中學生，即可直接適用517隔離新制。

由於指揮中心推算，這波本土疫情將在5月底達到巔峰，林口長庚紀念醫院副院長邱政洵認為，這個預測應該是準的，可是加上0+7的影響，未來疫情會到什麼程度真的不知道，但也不排除民眾因應疫情而自行緊縮防疫措施、與0+7增加病例的效果抵銷。

邱政洵指出，未來兩週是關鍵期，要降低0+7衝擊還是仰賴國民自我防疫意識，確診者的同住家人依規定不在外吃飯、不前往人潮密集場所，並隨時戴好口罩，一般民眾則是配戴口罩、勤洗手、保持社交距離，除此之外別無他法。