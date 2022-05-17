名嘴狄志為常在臉書針對時事發表評論，不吝嗇分享生活大小事的他，稍早則發文寫下「醫院PCR初體驗」，狄志為因週四要動手術，所以今天要先做PCR檢測，而他排隊時也發現，有民眾一直在大聲講話，甚至有人脫下口罩喝水，讓狄志為直呼：「我心想這是在等待PCR，不是在等看演唱會的排隊」。

狄志為因週四要動手術，必需先做PCR，他自主快篩陰性，狄志為並在今（17日）一早8點多就到醫院做PCR檢測，現場除了已有大批人潮在排隊之外，狄志為還發現：「在人群當中有些人一直在講話（有戴口罩啦、但就是講話很大聲），更絕的是還有人脫下口罩喝水」，讓狄志為直呼：「我心想這是在等待PCR，不是在等看演唱會的排隊」。

狄志為無奈說：「但是就是有人觀念真的很差...難道不知道人群中，可能有人快篩陽確診嗎？所以你說這要怎麼管呢？恐怕是管不了了吧」，狄志為認為，目前只能管理好自己，至於別人的行為，狄志為則無奈說：「個人造業個人擔！」

同時，狄志為也分享他的PCR初體驗，透露他排了一個多小時，醫護人員5秒鐘就快、狠、準搞定，狄志為還自嘲：「自己在家快篩搞半天，插兩個鼻孔轉半天」，最後，狄志為還不忘向醫護人員說聲感謝、辛苦了。