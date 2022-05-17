女星許維恩近期積極拚懷孕，她日前宣布要閉關7天、要做第二次的取卵手術，許維恩還揪心許願：「打排卵針療程也正在進行中，所以希望在一切順利的狀況下～不能確診」，不過許維恩稍早發文無奈透露，丈夫王家梁確診了，她所有療程和手術要被迫停止，許維恩還附上一張眼眶含淚照，心情明顯受到不小打擊，讓人看了相當心疼。

去年11月結婚的許維恩、王家梁積極拚懷孕，40歲的許維恩近期投入第二次的取卵手術，她日前還發文許願：「希望在一切順利的狀況下～不能確診」，未料，許維恩稍早發文透露，王家梁確診新冠肺炎，所有療程和手術要被迫停止，許維恩無奈說，雖然療程已經到最後，就剩幾天就可以手術，不過許維恩顧及所有人的健康安全，不得不選擇放棄。

許維恩還附上一張眼眶含淚照，她雙眼紅腫、眼眶泛著淚水，讓人看了相當心疼，同時，許維恩難過說：「很抱歉又讓大家失望了～近期也要好好休養身體～不會再做下次療程了」，許維恩表示，她只求順其自然，「看上天的安排囉～因為身體疲憊心更累，需要一些時間調整心靈」。

最後，許維恩仍不忘感謝關心和鼓勵她的朋友，許維恩表示，雖然這次求子被迫停止，但她仍像鋼鐵般的堅強，許維恩發文吸引許多藝人好友留言關心，還有不少曾做過試管嬰兒的媽咪，也都留言鼓勵許維恩。