摩根大通(JPMorgan)周一在投資人會議上調高了今年利息收入預期，並證實了獲利目標。儘管外界一直質疑摩根大通還會在業務上多花多少錢，但該公司股價周一還是上漲了6%。

該美國最大銀行表示，預計2022年淨利息收入(NII)將達到560億美元。該行此前曾預測，2022年這一數字將會從1月預測的500億美元增加到530億美元以上。

投資人正密切關注銀行從淨利息收入中賺取更多利益的前景展望，即貸款收入與存款及其它基金利息支出之間的差額，它們會因較高的利率而得利。

摩根大通股價周一穩步上漲，收盤上漲6.2%。投資人消化了此一好消息，同時該行也說明了增加開支的理由。美國其它大銀行的股價也大幅上漲。

摩根大通曾在一月表示，將允許開支增加8%，即增加60億美元，此讓投資人感到意外。

該行在許多業務領域都處於領先地位，獲利能力也優於同行。但此一成功讓投資人懷疑，該銀行進一步提升獲利能力的可能。

摩根大通執行Jamie Dimon和其他高層在周一當天的大部分時間裡，都試圖讓投資人相信，在技術、新產品和行銷方面的增加支出，對於領先競爭對手是必要的，而且還能帶來長期回報，但一些分析師仍不相信這一點。

德意志銀行分析師Matt O'Connor問說，「關鍵是，今年你仍要花很多錢」。「你一次做的太多了」。

摩根大通預計其2023年的投資支出成長率「將有所緩和」，但2022年的支出預測仍維持在770億美元不變。

高層表示，摩根大通正在花錢僱傭銀行家，並在財富管理、商業貸款和商業支付方面招攬新客戶，這些領域既有美國的，也有越來越多的海外市場。

由於美聯準會急於控制通貨膨脹，投資人擔心過於激進的貨幣政策緊縮會把經濟推向衰退。這些擔憂導致標普500的銀行指數今年以來下跌21.5%。

消費者和社群銀行業務聯席主管Marianne Lake承認，衰退風險是「房間裡的大象」，明明在那，大家卻視而不見。

執行長Dimon表示，當前經濟面臨的威脅是嚴重的，但是崩盤並非不可避免，不一定像2007-2009年房價崩盤引發金融危機之前的情況那樣。

該公司表示，2022年可能會實現其17%的已動用資本回報率(ROCE)目標。該回報率是衡量銀行使用股東資金實現利潤表現的關鍵指標。