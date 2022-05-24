台驊投控(2636)董事長顏益財表示，隨著上海分階段復工復產，預期將緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾，將迎來「報復性出貨潮」，加上俄烏戰爭以及美西港口勞資談判，海運運價將再上漲並拉動空運運價，預期2022年市場將以高位震盪為主，有利未來營收貢獻，對於今年審慎樂觀。

顏益財表示，大陸解封、俄烏戰爭以及美西港口勞資談判，將是影響接下來全球海運供應鏈的三大變數。隨著上海分階段復工復產，預期將緩解工廠缺料斷鏈及出貨延遲困擾；美國線長約新合約價於5月1日實施，新合約價較去年倍增，台驊與船公司已順利簽訂長約，提供艙位及合約價保證方案，使業務發展更能夠彈性調整因應淡旺季需求。歐美各國自俄烏開戰後對俄羅斯實施的經濟制裁，迫使全球供應鏈重新洗牌，在船隨貨走的定律下，海運鏈勢必重新布局。

展望全球航空需求增加，航空市場將進入修復期。在各國管制措施逐漸放寬的背景下，及上海逐步復工生產並陸續出貨，跨區域流動逐漸增加，航空市場需求逐步恢復，歐美線需求也跟著起飛。中歐/中俄鐵路引領國際運輸新格局，中歐班列共有73條線路，把大陸與哈薩克、俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、捷克、法國和西班牙連接起來。近期因為俄烏戰爭，歐洲國家經濟制裁俄羅斯，導致列車運行的數量預計將減少一半，短期內業務將受到一定程度影響，好在可透過海運或空運方式可彌補運力不足。

內外貿一體化釋放多重物流紅利，長期而言，大陸已經成為全球第二大消費市場和第一貨物貿易大國。內銷市場持續熱絡，加上中美貿易戰造成供應鏈重組，形成大陸既是生產又是消費的「雙循環經濟」模式，對於內貿倉儲運輸需求將持續增長。

台驊股東會中完成9席董事全面改選，新當選董事包括顏益財、大聯大投控法人代表黃偉祥、許旭輝、賴文豪、益緯投資法人代表林映陸、菖隆投資法人代表魏標昌，3席獨立董事張立秋、林志雄及廖勝利。