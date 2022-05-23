俄烏戰爭持續近3個月，烏克蘭港口城市馬里烏波爾的圍困結束，近日數百名烏克蘭守軍放棄了堅守的亞速鋼鐵廠，馬里烏波爾於21日全境陷落。對此，耶魯大學政治學博士郭正亮22日表示，隨著駐守在鋼鐵廠的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅「禁衛軍」投降，可預期俄羅斯接下來一定會做「2個動作」。

對於俄羅斯國防部發言人日前表示，亞速鋼鐵廠自5月16日以來，烏軍陣營有2439人投降，郭正亮22日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，鋼鐵廠內的人應該走得差不多了，就算裡面有「大鯊魚」，烏軍也不會對外透露。對俄軍而言，這個鋼鐵廠為何這麼重要？因為這個地方過去駐紮、藏了很多烏克蘭的菁英部隊，因此，亞速鋼鐵廠被攻破，對烏克蘭的士氣打擊是非常大的。

郭正亮還說，駐守在鋼鐵廠的烏克蘭海軍陸戰隊第36旅代理旅長謝爾蓋，早在開戰前期，就已向烏克蘭中央表明要撤離鋼鐵廠，但烏中央不允許，等堅持了一段時間，烏克蘭才同意撤離，而指揮的旅長指揮官堅守烏中央命令，顯然這支部隊某種程度上可說是烏克蘭的「禁衛軍」，而隨著這個旅投降，對烏克蘭勢必會造成打擊，畢竟剩下來的後備部隊戰力較弱，甚至是「烏合之眾」。

郭正亮進一步指出，烏克蘭本身能立即作戰的部隊，並沒有超過15萬人，若要在6月下旬進行反攻，靠剩下的人顯然是不夠的，因為上前線需要徵調物資，花一段時間訓練，所以烏克蘭國防部才又改口說8月才反攻，但時間往後推延，難度可能只會更高，因為以前是「守勢作戰」，現在轉變成進攻方，可預期「俄羅斯一定會做2個動作」。

第一，俄軍一定會對亞速營進行身分辨別，對曾經有犯過刑案的人做審判，將會花上一段時間處理。第二，若鋼鐵廠內有北約的軍官，俄國進行一定程度的調查後，也會出來做審判。而這2件事，分別代表俄羅斯宣稱的「反納粹」和「有外力介入」。