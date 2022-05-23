美日兩國交流範圍很廣泛，宇宙太空就是其中之一重點項目。而中國大陸急起直追的研發技術，甚至有計畫聯合俄羅斯來抗衡美國，也讓這個全球最強大的國家心有忌憚，擔心不久就會被大陸給超越。

日本政府23日表示，希望能在2025年到2030年之間，親自將日本太空人送上月球表面。其實，這也就是美國太空總署NASA正與日本相互合作，重返月球並長期設點的Artemis計畫。

目前，日本對宇宙方面研發，主要集中在太空發射器以及探測器上面，缺少不需依賴美國以及俄羅斯，就可將太空人送上天空能力不過，日本卻有比美俄兩國，更多已去過外太空的民眾數目。

日本共同社報導，美國總統拜登此趟來訪亞洲與日相岸田文雄會談期間，可能再提出太空合作計畫。美國樂見日本對太空世界的企圖心以及投資手筆，並設法在未來宇宙競爭中，領先預計在2022年底前，首座太空站興建完工的中國大陸。

日本JAXA(宇航研發機構)在2021年，首次恢復10多年來太空人招募活動。除了寄望新團隊更加年輕化外，另外，也增加女性比例，甚至非理科的也有機會上榜。

日本將協助歐洲太空總署ESA，依照NASA的Gateway計畫，建立月球環繞軌道的太空站，便於日後登陸月球的前哨基地。日後，除了可以做為休息中繼站外，也可以商業化供一般民眾參訪。

日本的太空產業在2戰結束後遭解體，但三菱集團內的重工以及電機等一些工業大廠，目前正擔當日本航空研製重擔。例如，三菱重工火箭協助美國在亞洲的GDP(全球定位系統)布局。

雖然火箭引擎出了狀況，三菱重工與JAXA共同開發的新型H3試射，被迫在2022年初喊卡，不過，日本對太空事業仍然野心勃勃，包括培育宇宙業務相關新創公司，研發登陸器以及探測車等不同的月球探勘設備。