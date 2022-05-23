歐盟執委會在上周公佈了一項計畫，擬在2027年之前停止從俄羅斯進口天然氣，為達這一目標，歐盟希望改變能源使用習慣，並加速往減碳轉型，然而可預見路途不會是平順的。

歐洲從俄羅斯進口的天然氣始於上世紀60年代，此不僅象徵著俄歐之間蓬勃發展的貿易關係，還象徵著蘇聯在1991年解體之後，留存下來的地緣政治合作關係。

但是俄烏開戰三個月後，歐洲政界人士一直在制定計畫，將從俄羅斯進口的化石燃料減少至零。到目前為止，歐盟針對俄羅斯石油和天然氣出口的禁制措施相對有限。能源領域之外，西方是有對俄羅斯對多家大型金融機構實施了嚴厲制裁，並將之排除在SWIFT國際支付系統之外；俄羅斯央行在外國帳戶中存放的數千億美元外匯，也遭凍結。

在過去20年裡，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)尋求以軍事侵略來彌補俄羅斯的經濟衰弱，例如對車臣(2002-03年)，喬治亞(2008年)和敘利亞(2015-16年)的戰爭。

西方並沒有試圖削弱俄羅斯，而是放任普丁的勢力範圍。只有俄羅斯在2014年從烏克蘭吞併克里米亞時，才實施有限的制裁。俄羅斯精英則從石油和天然氣中獲取了可觀的財富，而西方則歡迎這些財富藏匿於他們的避稅天堂。

觀察西方所忌憚的俄國能源領域。在近幾年來，在俄羅斯出口收入中，石油佔了45%，天然氣佔12%。這些錢大部分直接流入了俄羅斯政府。總的而言，制裁這些收入至關重要。

但是從新冠病毒爆發以來，加上烏克蘭戰爭對貿易流動的衝擊，已經將石油和天然氣價格推升至創紀錄高位。在戰爭之前兩個月，俄羅斯已從石油和天然氣銷售中賺取了約610億美元。俄羅斯今年的經常項目盈餘可能達到2500億美元，是2021年水準的兩倍以上。

但是儘管俄出口收入上升，但出口量卻在下降，主要是售價的推高。而儘管歐洲制裁的石油，其出口往往轉往亞洲和其它目的地銷售，俄羅斯石油總產量也在下降，從長期看，石油生產商在獲取資本和技術方面將面臨更多問題。