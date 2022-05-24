頗受歡迎的社交軟體業者Snap示警，本季的財測恐怕無法順利達成。因此，Snap股價在23日美股盤後一度暴跌30%，同時股價也創2017年上市以來最低。

同時，Snap也指出，總體經濟面惡化速度，較4月公布財測時要增快許多，雖然營收還是有在增加，但成長速度較預期緩慢。同時，為了管制成本費用，2022年底之前應該不會再招募更多新員工。

4月時，Snap預估的季度財測雖低於市場預期，不過，Snap曾表示，營收年增還是可望增加20%至25%左右。同時，EBITDA(息稅折舊攤銷前獲利)最低應不會虧損，最高甚至還可上看5000萬美元。

不過，Snap現在卻悲觀指出，EBITDA應該會低於預估，也就是可能會產生虧損。

消息一傳出，Snap相關同業股價也立刻在美股盤後紛紛走跌。例如，Facebook母公司Meta跌7%，Twitter跌近4%，Pinterest也跌 12%。同時，谷歌母公司Alphabet下跌超過3%，The Trade Desk更是大跌超過8%。

Snap表示，會繼續招聘新員工，但在2022年餘下的時間將放慢應徵腳步。因此，預計Snap將在2022年底前再找500名新職員，不過遠遠低於Snap在過去12個月內招了大約2,000人。

Snap認為，大環境中通膨與利率都在增加、供應鏈短缺、勞動力中斷等不同的問題，還有俄烏戰爭也有不好的影響。根據最新股價，Snap目前已跌超過50%，標準普爾500指數也不過下跌17%。