周一公布的一項調查顯示，德國五月商業信心意外地揚升，顯示該歐洲最大經濟體在面對高通膨、供應鏈問題和烏克蘭戰爭時，還能展現出韌性。

德國Ifo經濟研究院表示，其商業景氣指數在五月上升到93.0，高於四月的91.9。該讀數表現也高於路透調查預期的91.4。

Ifo在聲明中表示，目前沒有看到「明顯的衰退跡象」。

上周五公佈的資料顯示，德國四月生產者價格指數(PPI)年增33.5%，創下歷史最高漲幅。烏克蘭戰爭導致德國工業的能源成本出現螺旋式上升。

德國財長Christian Lindner上周主持了G7集團經濟會議。Lindner表示，通膨需要迅速回到2%的水準，而各國央行肩負著「重大責任」，以協助G7集團控制住通膨。

本月稍早時，福斯集團堅持了2022年財測展望，主要是利用了福斯全球生產網路，避開了烏克蘭戰爭和新冠疫情造成的供應鏈中斷問題。

Ifo的商業景氣指數，主要是測量企業對當前商業環境的信心，以及對未來6個月的預期。