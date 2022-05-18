歐洲央行(ECB)官員Klaas Knot在周二暗示ECB在七月可能升息50個基點(兩碼)後，歐元區公債殖利率開始上升，貨幣市場的加息預期也上揚。

另外在中國新冠疫情稍微緩解之後，投資人也開始離開避風港的債券，轉進風險資產。

周二歐元區基準債券德國10年期政府債升10.5個基點，來到1.05%，為5月11日以來最高。德國2年期國債殖利率升13個基點，為0.26%。

6/24 Schatz短期德國政府債券的發行結果慘淡，創下該債券自2018年5月發行以來的最低票面面值紀錄。

Klaas Knot在荷蘭電視節目上說，ECB應該會在七月升息25個基點，但是不排除更大的升幅。

貨幣市場最新以ECB在年底前升息105個基點來進行定價，高於周一的95個基點。

然DZ銀行利率策略師Sophia Oertmann說，不應該過度解讀Knot的評論。但Sophia也補充，她認為ECB最有可能在七月升息25個基點。

ECB另一位官員Francois Villeroy de Galhau曾在周一表示，歐元的疲軟走弱，會影響到ECB控制通膨移往ECB目標的努力。

周二義大利10年期國債殖利率上漲12個基點，為2.958%，德國和義大利10年期國債之間的利差擴大至191個基點。

烏克蘭戰爭已經讓南歐國家的國債的支撐性受到關注，投資人預計歐盟執委會在明年不會實施減債規定。

德國財政部長Christian Lindner在周二表示，德國不會支持歐盟財政規定的放鬆，這些規定應該更實際和有效果。