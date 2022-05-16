南韓股市周一下跌。大陸公布嚴峻的經濟數據，引發市場對其經濟放緩的擔憂。韓元持平，基準債券殖利率上升。

周一南韓KOSPI指數收跌7.66點或0.29%，為2596.58點。該指數早盤一度上漲近1%。外資今天總共淨賣了182億韓元(約1419萬美元)。

大陸零售和工廠活動大幅下滑，顯示大規模的新冠疫情封鎖，嚴重干擾了供應鏈，為國家經濟前景投下陰影。

Cape投資證券分析師Na Jeong-hwan說，儘管封鎖措施預計要放鬆，但很難指望供應鏈中斷問題會立即獲得解決。

南韓央行行長表示，可能考慮在未來幾個月大幅加息。該言論動搖了南韓債券市場。與此同時，南韓也正準備迎接經濟的放緩。

南韓政府的最高研究機構也建議當局，要容忍南韓與美國利率之間出現更大的息差，因為不同國家之間面臨的經濟風險不同。

在重量級企業中，三星電子跌0.3%，SK海力士跌1.78%，電池製造商樂金能源解決方案收平，現代汽車跌1.34%。

在境外交易平台中，韓元跌0.4%，為1美元兌1283.5韓元。

流動性最強的3年期南韓國債殖利率飆升12.9個基點，來到3.036%。