南韓新任總統尹錫悅上任只有幾天而已，人民已經大喊：怎麼與前任總統文在寅有如此不同？簡直不可思議。的確，從一名口口聲聲強調人權卻不務實的文在寅換成實話實說具體厲行的尹錫悅，人民好像有種自「地獄」走出來，迎接「天堂」降臨的感覺。

驚奇的事發生在10日就職當天。天空突然出現一道亮麗的彩虹，很多人異口同聲地表示，這不僅是上天祝福尹錫悅的啟程，並且也是象徵國運昌隆。政治脫離不了天時、地利與人和3大因素。

與人民溝通為執政首務。尹錫悅一直認為，把自己關在「九重宮闕」的青瓦台，等於關閉與人民的雙向溝通管道，因此，將目前使用的總統辦公大樓一樓全開放給媒體，記者們可以每天目睹總統上下班，並且隨時提問。

日前，尹錫悅從二樓總統辦公室走到記者室，親自查看添購的桌椅，並答應記者，不僅他要與記者隨時見面，掌管各部門業務的幕僚也要給記者及時做簡報。更令記者皆大歡喜的是，尹錫悅要親自下廚，為記者們煮一鍋拿手的「泡菜豆腐湯」。這種溝通方式，在南韓政治史上確實罕見。

11日，尹錫悅首度上班就與辦公室職員坦率說，讓我們一起為人民打拚，並且要求幕僚親跑，做到「鞋底破裂」。尹錫悅的這種極為平凡的語言表達，不僅打入人民的心弦，並且拉近總統與人民間的距離。

目前，返鄉定居的前總統文在寅坐立不安。一來，民主黨國會議員的性醜聞一連串發生，面對6月1日的全韓地方選舉與7席國會議員補選重要時刻，選舉惡材讓選情低落，近日來的民調顯示，國民之力黨的支持率超越民主黨。因此，目前來看，文在寅失去「安全保護傘」。

二來，南韓市民團體告發文在寅的案件接二連三。包括「脫原電」（廢核電）案，導致國庫損失巨額，另介入至友的選舉案等，檢警已積極著手調查，一般認為，文在寅要自梁山、首爾兩地來回接受調查。

令人髮指的是，文在寅執政5年期間的39萬餘檔案移送至總統資料保管庫封存15年至30年，尚包括首爾行政法院已裁定公開文在寅的夫人金正淑的服裝費用等。南韓人民不禁在問：有何見不得人的事嗎？

尹錫悅總統的平民化作風，嚇壞安全人員。尹錫悅上任後的第一個週末，尹錫悅夫婦輕車簡從出現在一家百貨公司購買鞋子，周遭的普通百姓發現後，頻頻拿出手機拍照，完全抹去威權印象。

南韓人民深刻了解選擇總統的重要性。5年前，文在寅說要帶人民走向一個嶄新又從未走過的國家。現在，韓國人民在他脖子上懸掛一個新鮮招牌「我們從未遇見如此惡劣總統」。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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