北韓自新冠肺炎爆發2年多以來，屢次拒絕外部國家、國際組織的援助，封鎖邊境且堅持不施打疫苗，締造神話般的「零確診」紀錄。然而，近期卻傳出國內疫情失控，今天更證實至少6人染疫而死。分析人士指出，這波Omicron病毒出現可能是最佳時機點，除了讓當局回心轉意，還能重啟南北韓間的對話，甚至提供西方國家關鍵機會。

根據《NK News》12日報導，正如北韓領導人金正恩所指示全國進入「最高緊急狀態」，官媒承認傳染力極強的Omicron亞變種BA.2病毒正式攻破國門，已經傳出死亡病例，同時間還有數十萬人出現高燒症狀，顯示疫情爆炸式的蔓延不容小覷。

大流行期間，對於向來拒絕國際援助的北韓來說，專家認為這次爆發可能會讓當局改變主意。強調「若北韓現在改變主意，那將會是天大的驚喜。」

不過也有另一派學者不這麼認為，國際危機專家格林（Christopher Green）分析道，「這波疫情不太可能使金正恩主動向外界求助，向北韓這樣的獨裁國家，嚴格的防疫政策涉及政治性，放棄清零並接受疫苗接種等於承認內部的失敗，進而讓金正恩的領導能力受到質疑。」

報導指出，若疫情逐漸惡化，南韓新總統尹錫悅或許能藉此抓住機會，重啟南北對話。消息人士指出，「這將是尹執政嶄新的開始，也是南北關係改變的最佳時刻。」包括向北韓無條件且大規模提供防疫援助。

人道主義學者認為，比起接受來自南方的支援，金正恩應該更傾向尋求外部。因此，他更肯定，這次北韓疫情炸鍋給了歐盟國家關鍵切入點。