我國拳擊好手們正在土耳其世界錦標賽大展身手，前陣子蔡子涵、黃筱雯、陳念琴都在首輪被淘汰出局，非常可惜，不過今天傳來好消息，女將林郁婷在16強賽擊退南韓選手林愛智，成功闖進8強，成為這次派出的7人中率先擠進8強好手。而這場比賽林郁婷一度面對麻煩，林愛智全場用死纏爛打戰術，但林郁婷穩住陣腳破解對手。

南韓女將林愛智在比賽中不斷使出近身環抱糾纏林郁婷，使得雙方多次跌倒在地，讓一場拳擊賽猶如變成「摔角」大賽！面對如此難纏的對手林郁婷並沒有因此慌張，反而在首回合獲得3名(共5名)裁判的10分，到了第二回合林郁婷積極採取主動攻擊，不跟對方「拖拖拉拉」，得到5名裁判的10分，最後以4：1拿下比賽勝利。

林郁婷目前以3連勝挺進8強賽，4強對手是巴西女將羅梅烏(Jucielen Romeu)。這次林郁婷首戰以4：1擊敗法國選手格格羅西(Sthelyne Grosy)，32強以5：0淘汰塔吉克選手薩馬多娃(MijgonaSamadova)，此戰延續氣勢獲勝，若在8強賽取得勝利，就至少拿保底銅牌，所以下一場比賽格外重要，期待林郁婷能維持火熱的狀態！