視訊聊天以及線上會議軟體業者Zoom最新財報指出，上季獲利優於預期且財測樂觀，23日美股盤後一度應聲大漲16%。

Zoom上季每股盈餘為1.03美元，比市場預估值87美分明顯高出許多。同時，營收為10.7億美元，與市場預估值一致。分析師認為，Zoom上季獲利大增，又調高財測，表示在成長趨緩下能順利降低經營成本。

在2020年新冠病毒爆發後，許多上班族不得不在家辦公，Zoom的會議視訊軟體大賣，曾經連續5季的營收成長都在3位數。不過，全球疫情大部分漸漸趨緩，Zoom擴張速度也不得不跟著大幅放慢。

依照最新股價計算，Zoom較2020年10月所創最高價位重挫約85%，光是2022年目前的跌幅就超過50%。Zoom上季的營收增12%，但較2021年同期大幅減少約一半左右。

至於本季，Zoom預估營收將落在11.15億美元到11.2億美元之間，至少可增9.2%，市場預估值成長8.7%至11億美元。同時，每股盈餘也預估可達90美分至92美分之間，也高預估的87美分。

放眼整個財年，Zoom預估營收可達45.3億美元至45.5億美元之間，與市場預估最高值一樣。同時，每股盈餘約在3.7美元至3.77美元之間，應該可比預估的3.53美元表現較好。