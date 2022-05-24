24日隔夜美股反彈，道瓊兩周多以來首次上漲超過600點，其中，摩根大通更是漲逾6%，且漲幅創一年半最大。金融類股上漲超過3%在標普500中表現最好，同時，那斯達克也結束連3黑並脫離一年半新低。個股中，猴痘疫苗概念股GeoVax Labs狂漲67%，財報後Zoom盤後一度漲近20%，Snap盤後卻跌30%，Meta跌8%，中概股的小鵬汽車跌5%，京東上漲也超過2%。10年期美債息一度升近10個基本點。美元指數盤中跌超1%，布蘭特原油連3紅創一周新高，另外，黃金又創一周多新高。目前，美指期走弱，那斯達克跌約1.3%最多。

★主要指數

美股道瓊上漲618.34點或1.98%，收31,880.24點。

NASDAQ上漲180.66點或1.59%，收11,535.28點。

S&P500上漲72.39點或1.86%，收3,973.75點。

費城半導體上漲15.78點或0.55%，收2,898.43點。

★消息

美國總統拜登對於關稅一番話，激勵市場信心。拜登表示，正重新考慮川普政府已實施過的關稅政策，將在訪問亞洲後，回美國與財政部長葉倫討論。

亞特蘭大準備銀行行長Bostic表示，如果大漲的通膨一直都降不下來，9月可能還會升息一或兩碼，聯準會若要實現經濟軟著陸的難度很大。同時，在接下來的幾次利率會議中，若有升息兩碼的決定是可以接受的。

★分析

調研單位Markets.com認為，拜登在亞洲所發表言論，尤其是關於關稅一席話，可能會讓市場感到樂觀。技術面來說，標普500的股價，是自2020年3月以來，首次跌破10年平均移動線、市場現金雖充沛，但僅憑拜登這番話就想要讓美股脫離熊市的話，應該不是很容易。

金融服務業者奧本海默控股表示，當聯準會採取緊縮政策時，美股遭大量拋售蠻常見的，現在市場似乎賣過頭，甚至那些現金流以及獲利能力良好的公司，都遭到錯殺。

奧本海默控股也指出，仍看好景氣循環類股，而不是防禦性或高獲利的科技族群。在目前這個非常時期，希望經濟以及股市能脫離困境。

經濟研究機構Rosenberg Research認為，若要抑制大漲通膨，聯準會不可能在不嚴重損及美國國內需求下來完成。因此，美股要明確見底，至少要等聯準會完全實施完緊縮政策的時候。

美國銀行示警，美國2023年有三分之一的機會經濟會衰退，不過以歷史來看，此次即使會衰退，幅度也不會太大。

★類股

標普500各類股全走高，金融股漲3.2%領漲，其中，摩根大通漲約6.2%，創2020年11月以來最大單日漲幅。其它同業像是高盛收漲3.2%，花旗漲近6.1%，美國銀行漲6%，富國銀行漲近5.2%，摩根士丹利也漲3.7%。

能源、以及沃爾瑪所屬的必需消費品、蘋果和微軟所屬的IT類股都漲超2%。另外，漲0.8%的醫療健康外，其它產業大概都上漲超過1%。

★重磅股

大型科技股多數收漲，特斯拉收漲近1.7%，暫時脫離2020年7月以來新低價位。FAANMG六大科技股中，蘋果收漲4%，連創新低的微軟漲3.2%，谷歌母公司Alphabet漲近2.4%，Facebook母公司Meta漲近1.4%，奈飛漲近0.6%且連漲兩日，至於亞馬遜微跌幾乎收平。

23日美股盤後，社群媒體Snap公布不佳財報後，股價大跌近3成。同時，大型科技股受到影響一齊下跌，Meta跌近8%，特斯拉、亞馬遜均跌超過2%，蘋果也跌至少1%，

★焦點股

收跌近0.5%的Zoom，盤後公布最新財報後股價反彈，漲幅一度超過19%。

消息指稱，晶片大廠博通將以600億美元收購VMWare，因此這家雲計算軟件業者收漲近25%，盤後價位還是在高檔。不過，博通卻收跌3.1%。

生產可預防猴痘病毒感染的天花疫苗生技業者Emergent BioSolutions收漲3.8%，另外，研發天花疫苗的同業GeoVax Labs更是大漲66.9%，股價最近三日累計暴漲3倍。

收漲4%的蘋果據悉已告知一些代工廠，希望能實現供應鏈多元化，擴大東南亞地區產能。目前，蘋果已有小部份生產是放在印度與越南。消息傳出，蘋果在考慮設立新的生產基地時，也把印度與越南放在口袋名單中，但蘋果不予置評。

財富雜誌公布美國2022年營收500強公司，沃爾瑪連續第十年蟬聯榜首，亞馬遜與蘋果仍分居二三位。不過，若從獲利能力來看，蘋果2021年盈利946.8億美元，年增65%，占據第一名；而股神巴菲特的波克夏公司，因為投資獲利翻倍，因此奪回第二名。

★台股 ADR

台積電上漲0.72美元或0.79%，收91.50美元，換算台股價格為542.05元。

聯電持平，收8.55美元，換算台股價格為50.65元。

日月光上漲0.07美元或1.06%，收6.70美元，換算台股價格為99.23元。

中華電信上漲0.25美元或0.60%，收42.13美元，換算台股價格為124.79元。