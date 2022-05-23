六福(2705)旅遊集團深耕觀光產業半世紀，2022年歡慶50周年，宣布未來將結合全球ESG趨勢邁向多元發展，跨足房地產、物業、零售、觀光，透過虛實整合滿足消費者全方位需求，以穩健腳步實踐永續經營目標。其中，「起家厝」六福客棧改建將於第三季動土。

六福自1972年「起家厝」六福客棧開幕發展迄今，成為全台唯一跨足飯店、野生動物園、遊樂園、餐飲等領域的旅遊集團。六福指出，六福客棧危老改建案已開始進行拆除作業，預計第三季正式開工動土，全新六福酒店式商辦將於2026年完工，將成為永續商辦指標。

六福持續推進觀光本業，擁有豐富自然生態的新竹關西六福淺山聚落正逐步建置，將打造生態旅遊及安居第一品牌，成為未來發展重要引擎。具四鐵共構優勢的台北六福萬怡酒店全力發展減碳旅遊，零售電商則結合綠色餐飲，以高品質、嚴謹食安把關。

為歡慶50周年，六福集團官網企業社會責任（CSR）專區正式上線，以「實踐永續美好生活」為主軸，並舉辦線上「六福幸福同學會活動」，邀請舊雨新知共同回憶與六福的幸福每一刻，各品牌也呼應集團環境永續理念，同步推出各項生日限定優惠活動。

即日起至6月底，民眾可至六福集團官網或六福村主題遊樂園、台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福美饌、一禮烘焙、一禮莊園臉書粉絲頁，依貼文指示上傳曾在六福各處拍下的回憶照片，就有機會抽中六福村門票、六福莊和六福萬怡住宿券等好禮。