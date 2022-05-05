國父贈陸匡文的《天下為公》橫幅首度公開展示。（國父紀念館提供）

1972年建館的國父紀念館，迄今已屆50周年，走過半世紀並在明年將迎來館體的維修工程，今年將陸續推動建館50周年館史展、典藏特展、《仁愛路六號》舞台劇、館慶50周年紀念國際研討會等系列活動。國父紀念館典藏半世紀的壓箱寶，國父親手書寫的《天下為公》橫幅，也首次對外展出。

5日的「國父紀念館五十週年館慶活動」啟動儀式，館長王蘭生為國父手書《天下為公》真跡舉辦揭幕儀式，該橫幅是孫中山先生為了嘉許陸匡文對高州起義的功勞，以及協助於廣州建立督署的貢獻，特別親贈四字橫幅。2001年，此橫幅由陸匡文之子陸景武交由國父紀念館典藏。

陸景武曾於其回憶錄中提及「這項墨寶被父親視同生命，離亂中並未失去，我才能繼續保管珍藏至今」且陸景武歷年中多方邀請重要人士觀覽並題字，其中包括國父長子孫科及黃季陸、陳立夫、張其昀等人，相較於其他件由國父親筆書寫的《天下為公》，此幅題跋甚豐，更具歷史意義。

陸續推出的50周年館慶活動，還包括「建館50週年館史展」等，從建築的變革、國館的日常及國父形象的再現等面向，重溫國父紀念館的軌跡，也展望大會堂等整修工程完工後的未來。重新詮釋國父紀念館的形象與國父在當代的親民意義，館方也開發了「漫遊國父紀念館APP」透過科技讓高坐於大廳的5.8公尺國父銅像站了起來，還能走下樓梯比YA與民眾互動合影。APP中並介紹了國館古蹟建築不可不知的20個小故事。

此外，國館也推出建館50周年典藏特展及舞台劇《仁愛路六號》，前者包含張大千、黃君壁領銜合作的《松柏同春》合繪畫；後者以國館小員工視角呈現50年歲月中三金頒獎典禮、鄧麗君現場演唱會等事件。館長王蘭生表示，大會堂明年將進行為期3年的整修工程，未來館史室常設展將朝向將國父相關文物，包括向國民黨黨史館借展國父遺牙等，讓相關史料統整展示。