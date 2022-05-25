路透社25日調查報告，日本日經指數在過去1年上沖下洗，像是乘坐雲霄飛車一般。不過若依日經在27000來看，到2022年底時應該還有上漲至少7%空間，來到29,000點。同時，這也是元月初大盤的位置。

跟美股連動性很高的日股，25日收盤價在26,677.8點，若以整數關卡來看，應該是27,000點。過去的12個月，日經曾在2021年9月突破3萬大關，來到30,795.78點。但是，3月初又寫下16個月新低的24,681.74點。

分析師樂觀認為，日股沉潛期不會超過6個月，也就是說很快就會雨過天晴。因此，預估日經到2022年底可重回29,000點，野村證券以及SMBC日興證券甚至上看到31,000點。不過，NORD/LB(北德意志州銀行)卻看衰日經只有26,500點。

日本第一生命保險指出，日本經濟方面的重新開放時間較歐美晚，不過日股還是有相當的投資吸引力。在2022年底之前，日股上下波動將逐漸縮小，因此，日經大概只會到27,500點左右。

至於選股方面，多數受訪分析師認為，價值型股票的漲幅將優於日經指數。另外，美債息目前相對低，未來應該還是會上升，美國科技類股的股價應該會備受壓力，所以成長型股票的表現空間也相對有限。