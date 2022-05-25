美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，看好信驊在服器BMC(遠端控制晶片)的主導地位已得到確認，但全球升息趨勢以及大陸封控仍有潛在風險，故將信驊目標價由2550元調降到2100元。

美系外資表示，出自於對升息週期導致經濟環境疲軟的擔憂，恐進一步下調採購訂單，故將信驊目標價由2550元調降到2100元，並將其長期營收增長由17%微幅調降至15%。自2022年COVID爆發，市場預期需求減弱，然而，2020年初以來，人們將更多時間待在家裡，這反過來又加強了數據相關的消費。但另一方面，美國Fed結束2年來的鴿派保守，今年來啟動升息週期，美Fed恐比市場預期的更加鷹派，將信驊2022~2023年每股收益上調3~5%，主要是由於較弱的新台幣匯率，這可能更將有利於半導體產業發展。

美系外資表示，信驊在伺服器BMC(遠端控制晶片)的主導地位已得到確認，在供給上，信驊在零組件缺料上逐漸有配套方式改善；需求方面，信驊目前基本上穩定，主要訂單沒有減少。

惟美系外資也點出信驊目前的潛在風險，即大陸騰訊的雲業務在短期內仍將受到封控影響，以及部分大陸企業支出疲軟(儘管到目前為止還不是信驊的客戶)。