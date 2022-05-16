陽明(2609)公布第一季財報優於法人預期，美系外資及本土法人持續看好陽明獲利動能，今天都給予買進評等，美系外資給予目標價186元，本土法人目標價332元。不過，陽明股價今天表現不爭氣，盤中跌幅一度達到4％。

美系外資指出，陽明新的長約價格今年5月起翻倍，而現貨報價上，CCFI綜合指數(中國出口集裝箱運價指數)開始觸底反彈，顯示港口的吞吐量漸趨於正常化，預期運價在夏季和秋季期間穩定增強。

本土法人指出，大陸「強制清零」讓所有製造業陷入「清零」衝擊，協助運送商品的貨櫃航運，無法置身事外，估計陽明須等到6月才能逐漸擺脫疫情衝擊。

不過，一旦解封，將引發搶運潮，同時，7月到10月是海運傳統旺季，適用翻倍調漲的美國長約價格，且美西碼頭工人6月底換約等因素，預期帶來一波運價強勁上漲行情。預期陽明2022年獲利將會較2021年明顯成長，一年賺超過6個資本額。2023年迎來全球減碳降速，更可能逐年擴大貨櫃航運供不應求的缺口。