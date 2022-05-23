電池模組廠新普科(6121)受惠於產品組合優化及轉投資子公司AES-KY(6781)業績挹注，第1季每股盈餘達8.1元，創下歷年同期新高，累計前4月合併營收為302.91億元，新普科表示，第2季營運須視通膨及大陸封城復工狀況而定，美系外資因NB需求疲弱，將新普科評等下調至「中立」，新普科盤中股價走弱。

新普科因產線自動化效益顯現、產品組合優化及AES-KY業績表現亮眼，第1季合併毛利率攀升至15.4%，年增2.35個百分點，為12年來單季新高，單季稅後盈餘為14.98億元，年增11.37%，為歷年同期新高，每股盈餘為8.1元；累計前4月合併營收為302.91億元，年減0.23%。

俄烏戰爭、通膨升息及大陸封城，衝擊NB產業鏈，新普科表示，第2季營運須視戰爭、通膨及大陸封城復工狀況而定。

雖然美系外資最新報告對新普科子公司AES-KY在電動自行車和伺服器BBU前景持樂觀看法，預期非IT營收在2021年到2023年可實現34%年複合成長率，但近期NB市況低迷，除商務NB及電競NB需求相對穩定，消費型NB等呈現明顯下滑，美系外資亦因NB需求疲軟，將新普科2022年和2023年每股盈餘分別下調4%和9%，評等亦降至「中立」，目標價也降至300元。