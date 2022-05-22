眼見勇士前鋒威金斯今年季後賽表現相當出色，目前幫助勇士在西區冠軍賽取得2勝0敗領先，沒想到《舊金山紀事報》記者勒托尼奧竟在此時爆料，因為威金斯本季表現太好了，讓他很有可能今年休兵期間就被勇士提前送走，避免到了明年夏天變成一場空。

因為明年夏天將成自由球員的威金斯，本季薪水高達3100萬美元，下季也有3300萬美元，隨著威金斯本季表現出色，自然會跟勇士要求更加優渥的續約條件，可是勇士本來就是聯盟團隊薪資最高的球隊，豪華稅負擔本來就很重，不太可能再開高薪留住威金斯。

目前勇士3大核心球員，也就是柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林都至少還有兩年以上合約，比起提前續約威金斯，勇士更想跟本季表現大爆發的普爾續約，加上勇士不想等到明年夏天讓威金斯自行走人，最有可能的方案當然是今年夏天提前送走威金斯。

只是搶在西區冠軍賽還在激烈進行當中的當前，《舊金山紀事報》竟然爆料勇士很有可能今年夏天送走威金斯的負面消息，這對威金斯接下來替勇士打球的心情勢必造成一定程度影響，畢竟這些交易謠言還是等到勇士結束這個球季再爆出來比較好吧。