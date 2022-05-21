原來湖人打算續留「忍者龜」韋斯布魯克的謠言，都是湖人自導自演嗎？根據《FOX Sports》記者布魯薩德21日爆料，先前謠傳湖人打算留下韋斯布魯克，且圍繞著他重新打造球隊，其實都是湖人故意放出這種虛假風聲，目的是增加韋斯布魯克的交易價值。

「湖人會放出續留韋斯布魯克的風聲是故意的，這種作法相當聰明，外表看起來他們想要繼續留下韋斯布魯克，其實就是想要提升他的交易價值，希望能從交易當中換來更好籌碼，」布魯薩德說，「畢竟現在想要交易韋斯布魯克的難度太大了。」

布魯薩德強調，湖人很清楚想要送走韋斯布魯克並不容易，還不如提前做好讓他續留的心理準備，假如真的無法交易，也不會考慮買斷韋斯布魯克合約，因為那樣太不划算，「所以現在湖人選帥，必定問到他們打算怎麼使用或執教韋斯布魯克。」

為了落實「造謠」結果，湖人先前甚至傳出找回「禪師」菲爾傑克生擔任顧問，他更建議湖人送走「小皇帝」詹姆斯，改用韋斯布魯克當作重建核心，如今隨著布魯薩德的爆料，湖人只是想要故意藉媒體放出虛假風聲罷了，目前看來效果欠佳。