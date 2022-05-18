灰狼球員貝弗利(Patrick Beverley)在季後賽出局後頻頻對外放話，尤其最近他言論可多了，幾乎對許多話題都有意見，近期他作客《ESPN》受訪時甚至談到聯盟最大咖球星詹姆斯(LeBron James)，過去在場上兩人可是大勁敵，但貝弗利卻在此時公開遊說詹姆斯加盟灰狼，並談到明尼蘇達相較洛杉磯有多少好處。

Patrick Beverley tries to recruit LeBron James to Minnesota: ‘The taxes are much, much lower than L.A.’ https://t.co/5wFu3WfYbg — NBACentral (@TheNBACentral) May 17, 2022

What u mean deserve why does he deserves it more?? https://t.co/Y0t0Sxbabu — Patrick Beverley (@patbev21) May 16, 2022

貝弗利對詹姆斯說：「大家不知道熟不熟悉明尼蘇達？聽著，這裡真是棒極了，在那麼冷的冬天你甚至能看到雪，而樹枝也同時在改變顏色，還有一點，這裡稅收比洛杉磯低太多了。」這一席話可能讓大家摸不著頭緒，過去貝弗利和詹姆斯在場上形同勁敵，很難想像他會有勸說詹姆斯入隊的舉動，但詹姆斯恐怕不會想去冰天雪地的灰狼。

Patrick Beverley defends James Harden on the criticism he receives and people writing him off 😱 pic.twitter.com/3Ddzm9novL — Sixers Nation (@SixersNationCP) May 16, 2022

貝弗利近期頻頻對外發表自己的言論，前陣子華裔球員林書豪曾對保羅(Chris Paul)被淘汰出局感到惋惜，認為保羅值得總冠軍獎盃，而此言論卻遭貝弗利回嗆說：「為何他值得冠軍？」之後他還對哈登(James Harden)在費城的處境給出評論，認為批評哈登不值得頂薪並不公平，他和恩比德(Joel Embiid)之間還需要磨合，瑞弗斯(Doc Rivers)的系統也沒那麼快能適應。

Patrick Beverley:



“I stay out all night when I know I’m guarding Chris Paul tomorrow. I’m in bed by 8 when I know I have Steph Curry the next day”



💀💀💀 pic.twitter.com/zgNazSmPCH — Legion Hoops (@LegionHoops) May 16, 2022

此外貝弗利被問到守保羅和柯瑞(Stephen Curry)差在哪？他說遇上保羅前一天會去餐廳喝酒，對柯瑞則會在家閉關，並於晚上8點就睡覺，還要提醒母親和女友不要吵他，讓他自己一人靜一靜，很明顯他對保羅還是存在著些許偏見。最近貝弗利對外言論還真不少，也讓場外增添不少話題，接下來他還會放什麼話就讓大家等著看吧。