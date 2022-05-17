籃網球星厄文（Kyrie Irving）還有時間決定是否要續留球隊，在此之前他接受《I Am Athlete》節目專訪，坦承他幾年前還不夠成熟，不然還有機會在騎士與詹姆斯（LeBron James）聯手再創高峰。「如果我那時處在相同的成熟度與自我認知，我們會有更深入的人與人之間的理解，肯定能拿下更多總冠軍。」

厄文說他那時不懂得如何分享自己的情緒，最後只好自我封閉，即使在奪冠的2016年他也未能和隊友坦誠相見。2017年夏天厄文自請交易被賣到塞爾提克，事後回想起來，他有點後悔對詹姆斯不告而別。

「那時我還年輕（24歲），我在聯盟某處定下來之前還想再四處看看。我沒告訴詹姆斯，我很希望我有，因為那樣我們就可以對彼此的未來有更多理解，明白我們聯手有多大的力量。然後我們可以每年一起讓騎士變得更強，這肯定是值得的。」厄文提到他當時在海外宣傳，新聞爆出他尋求離隊的消息，一切都太遲了，還不夠成熟的他不知如何面對。

厄文表示在那之後的幾年，他自問是否做出了正確的決定，他厭倦老是活在別人給他設定的框架，他去年4月宣布自己皈依伊斯蘭教。「你努力為那些不在乎你死活的人做到完美，對他們而言你只是個可以用來謾罵和仇視的對象。所以我開始研究伊斯蘭教，找回我的力量和自我認同，我不再每天聽他們說一個運動員該是怎麼樣的。」

對此有些籃網球迷諷刺地說：「原來我們現在隊上的這位是成熟版本的厄文？」另外厄文的支持者也有不少，認為主要是媒體長年曲解了厄文，他實際上是一個很好的人。