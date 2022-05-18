今年4月底確診新冠肺炎的P. LEAGUE+台北富邦勇士球員林書緯，缺席18天、4場賽事後，今天（18日）正式歸隊出賽，投進4記三分球、進帳19分，其中9分在第4節獲得，幫助勇士103比98擊退新北國王，爭取例行賽龍頭仍有希望。

林書緯透露，確診後休息了18天，主要在家舉舉啞鈴，做些簡單訓練維持活動，不過解除隔離後只練5天就回到場上，還是有點擔心自己體力，他也笑說打起來比較喘，賽後也覺得累，可是回到球場又幫助球隊贏球，他很開心。

除了自主訓練，關在家期間林書緯也打了不少電動，半開玩笑說：「沒跟球隊一起是有點難過，當然對隊友比較不好意思，只是宅在家我個人感覺還好，因為我很喜歡打電動，長時間在家就可以大打特打了。」

台北富邦勇士贏球後，目前戰績18勝11敗升至第2，僅落後19勝10敗的新竹街口攻城獅，兩隊周六過招將是決定例行賽龍頭的關鍵戰，勇士代理總教練吳永仁表示，當然會盡力求勝。