受到疫情影響，PLG相隔12天之久重新開賽，來到台中迷你蛋上演地主台新夢想家出戰新竹街口攻城獅戲碼，靠著陳堅恩讀秒階段貢獻關鍵4分，攻城獅最後以89比84力挫夢想家，目前18勝10敗繼續穩居聯盟龍頭，夢想家排名則是滑落第3。

面對受到疫情與傷兵雙重影響，僅剩10人可以登錄的夢想家，攻城獅開賽就打出14比0猛攻，轉眼取得兩位數以上領先，幸好夢想家擅長的三分火力及時發揮，包含吳松蔚、楊盛硯等人接連投進三分球，首節打完，攻城獅34比25領先。

攻城獅次節開始又是一波11比4，轉眼取得45比29大幅領先，甚至一度領先到19分，不過夢想家趁著辛巴退場休息，吉爾貝克領軍打出11比2攻勢追上，上半場打完，攻城獅仍以57比43領先，辛巴半場就摘17分、14籃板的雙十。

儘管揚科維奇下半場打不到兩分鐘就吞第5犯，夢想家仍靠錢肯尼、吉爾貝克、簡浩等人火力逐漸追上，打到比賽還剩9分58秒，夢想家追成71比78，甚至靠著林俊吉接連中距離命中，打到最後1分56秒，夢想家總算縮小差距到2分。

幸好攻城獅老將陳堅恩最後48.8秒投進三分外線，接著又抄截快攻上籃製造犯規，最後38秒站上罰球線兩罰中1，重新擴大領先到6分，吉爾貝克雖在最後8.3秒兩罰中1，接著林俊吉搶投三分不進，宣告夢想家無奈吞下主場敗仗。