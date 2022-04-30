暫拋居隔與傷痛困擾，台北富邦勇士30日來到桃園踢館，靠著傷癒復出的張宗憲攻下22分，塞瑟夫也拿19分、10籃板，最後以86比80力挫地主桃園領航猿，笑納本季第16勝(10敗)，戰績超越新北國王獨居聯盟第3，接下來就等全隊趕緊健康回歸。

由於林書緯仍在居隔期間，富邦今天排出林志傑、張宗憲、周桂羽、塞瑟夫與瓊斯的先發陣容應戰，隨即發揮平均火力，把領先差距擴大到兩位數，儘管領航猿也有羅賓森與盧峻翔兩人提供適時火力，打完上半場，富邦仍以46比36領先。

富邦下半場一開打，就靠張宗憲接連攻下7分，帶起15比4猛攻，雙方差距轉眼擴大到21分之多，沒想到領航猿也回應一波15比4，末節更靠盧峻翔三分球，以及貝索維奇籃下兩分、施顏宗三分球追上，甚至靠著盧峻翔三分外線超前。

領航猿末節這波11比0猛攻，讓他們反以67比66超前，可是接下來換成富邦打出6比0搶回領先，儘管富邦後衛賴廷恩最後4分鐘頸傷退場，富邦卻在剩下比賽期間有效穩住領先優勢，順利把這場客場勝利留下，也送領航猿本季第19敗(7敗)，目前跟高雄鋼鐵人並列第5。