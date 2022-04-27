P. League+新北國王隊球星楊敬敏，27日和中華男籃「黃金世代」戰友林志傑、曾文鼎一同宣布台北市職業籃球員職業工會成立，楊敬敏更擔任理事長，新北國王27日晚間發表新聞稿力挺，PLG執行長也在臉書粉專分享球員職業工會成立的好消息。

以下是新北國王新聞稿全文：

台北市職業籃球員職業工會今（27）日宣布成立，由新北國王籃球隊前鋒楊敬敏擔任理事長，新北國王籃球隊執行長陳信生表示，新北國王全力支持工會成立，相信工會能夠讓台灣籃球未來的發展更加完善。

陳信生表示，許多職業都有工會的保護，保障勞工的權益，籃球員工作性質又跟一般職業不一樣，過去他們缺少這部分的保障。很高興新北國王陣中的領袖人物，同時也在台灣籃壇有舉足輕重地位的楊敬敏擔任理事長，協助催生台北市職業籃球員職業工會。

新北國王籃球隊致力於協助台灣籃球環境發展，且球隊強調「溝通」的文化，全力支持楊敬敏與台北市職業籃球員職業工會的成立，也期盼台北市職業籃球員職業工會能夠為勞資雙方建立良好的溝通管道，齊心為台灣籃球環境而努力，為下一代帶來更好的環境。