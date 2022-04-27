台北市職業籃球員職業工會27日正式宣告成立，理事長由P. League+新北國王隊球星楊敬敏擔任，和他的「黃金世代」戰友林志傑、曾文鼎等人，期許讓台灣籃壇更好。

楊敬敏表示，從過去7年旅外經驗，感受到球員價值與保障的重要性，加上看到台灣籃壇近兩年起飛、環境變得更好，但一些規範制度還不夠完善，因此希望成立工會，讓外界聽到球員聲音，也會做為勞、資方溝通的橋樑，制定更完善的制度。

27日成立記者會上，楊敬敏也被問到去年的「憑哥事件」，當時新竹攻城獅公開球員合約內容、薪資，楊敬敏透過社群網站抒發想法，因為「在沒有工會的情況下，卻希望球團公開球員薪資，這樣是對球員非常不公平，也相當不尊重球員的行為，就問憑什麼你憑什麼。」這些發言，楊敬敏也被網友取了「憑哥」綽號。

楊敬敏認為，球員希望在有保障的機制下公布薪資，但他認為去年攻城獅選擇公佈時，並沒有相關機制，現在有了球員工會，會朝薪資透明化努力，「但因為球員跟球隊合約內容可能有保密條款，也不是工會可以說公布就公布，但可以知道的是，攻城獅球團和工會都是為了台灣籃球好。」

楊敬敏回應，因為「憑哥事件」成長不少，包括看事情的角度、講話方式都有改變，也努力讓腦中想為台灣籃壇奮鬥的理想一步一步實踐，包括找中華隊老戰友林志傑、曾文鼎等人討論成立工會，並拜訪中華職棒棒球球員工會、台灣女子足球員工會請益，未來不只PLG球員，希望T1聯盟、SBL甚至WSBL女籃都能照顧到，讓所有台灣籃球員有更好的保障及環境。