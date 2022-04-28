富邦媒(8454)第1季稅後盈餘為8.26億元，年增5.77%，每股盈餘為4.53元；富邦媒總經理谷元宏表示，以momo在市場基礎，雖然有季節性等小因素干擾影響業績起伏，我們還是很有信心拿到市場份額，看好momo短期、中期及長期成長。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠農曆春節置辦商機、momo 38女王節造節活動等為營運添柴火，以及隨著疫情升溫，防疫用品與居家健身器材再掀買氣，民生用品如衛生紙現補貨潮，富邦媒第1季合併營收約229.4億元，年增24.9%，創下單季歷史次高，營業淨利達新台幣10.4億，年增22.8%，成長動能穩健；歸屬於母公司業主稅後純益達新台幣8.26億，每股盈餘來到4.53元，還原一次性損益年增21.1%。

momo網路購物今年第1季營運亦創下單季歷史同期最佳表現，年增27.7%；momo在會員服務、深化點數經濟耕耘今年第一季也深獲肯定，momo會員的黏著度持續提升，活躍會員數年增維持雙位數成長。

今年初momo幣跨足電信「帳單線上折抵」服務，momo幣1元可折抵1元電信帳單費用(最高折抵200元)，至今已有數萬人使用；而momo忠實會員滿額回饋活動，繼消費滿額「MyMusic音樂30天免費聽」，深獲13萬會員的開通外；今年3月新增「myVideo豪華月租免費看」服務選項，首月開通約近2,000人，可見momo會員對提供多元服務選擇的肯定；獲momo會員喜愛的「momo聯名信用卡」，目前合作商家數已突破1500家，最高10% momo幣回饋，至今發卡數已突破63萬，momo卡友平均消費客單價較一般會員高出逾3成，具高黏著度。

展望第2季，瞄準寵媽的送禮需求，momo《寵愛女神節》暖身慶即日起至5月3日精選多項最佳寵媽好物優惠5折起，並網羅超過500款母親節蛋糕6折起，推出30家銀行最高回饋20%等活動，預估母親節檔期人流較去年同期成長約40%。

谷元宏表示，台灣相較其他國家，電商佔零售比重還是低，去年疫情讓人學會在電商購物，這個習慣就會留在這裡，台灣電商市場一定會成長，看好momo短期、中期及長期成長。