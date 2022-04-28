主計總處28日將公布今年經濟成長預測更新，經濟學者認為，近日急速擴散的本土疫情其實還不會反映在此次數據上，看起來台灣經濟還是一片亮麗。但是，外商銀行總經研究部門示警，由於第一季以來外部環境丕變，帶給台灣經濟新的風險形成，主要有兩部份，一是企業利潤，一是資本外流，再加上中國大陸封控措施，已把風險外溢到相關供應鏈。

法國外貿銀行東北亞經濟研究部27日指出，上海和長三角地區是很多台灣企業汽車零件和電子產品的生產中心，封控影響到正常生產和物流延遲，使得台灣企業不僅先前面臨的俄烏危機導致進口成本上漲，這一波疫情的後遺症使得企業利潤再添阻礙，其中，資訊通訊科技可能受到的影響最大，因該產業90％的出口訂單來自海外，主要是中國大陸。

另一方面，法國外貿銀團隊指出，基於避險情緒，2022年3月出現資本淨流出台灣達94億美元，已接近2020年初疫情初期121億美元的高峰，雖然其間仍有一定的直接投資流入和海外回流資金，但強勁的資本淨流出，已造成新台幣兌美元在今年初迄今走貶5.8％，新台幣成為繼日圓之後，亞洲表現第二差的貨幣。

至於近日本土疫情再度大爆發，這次和前幾次不一樣的地方，在外銀經濟專家眼中，並不僅限於極低的重症率，而是預估官方防疫措施不太可能再次大規模限制出行，意即台灣這次不可能封城，原因是要避免內需復甦增添阻力，內需活絡已是台灣今年經濟成長的保險絲，才得以克服正在增生的更大風險。

法國外貿銀此次上調2022年台灣CPI預測，下修GDP年增率估值。該團隊指出，由於進口價格上漲，將2022年CPI預測從2.2％上調至2.6％；隨著美聯準會更加鷹派，也估計台灣央行可能在2022年內再利率上調最多50個基點，以抑制通膨和房價。至於GDP年增率估值，從4.6％調整至4.2％。