到了關鍵時刻，還是要靠「野獸」林志傑！靠著林志傑最後11.5秒的切入拋籃命中，台北富邦勇士14日在自家主場，以98比97氣走桃園領航猿，也讓富邦跟聯盟龍頭攻城獅之間僅剩0.5場勝差，領航猿則是吞下4連敗，排名繼續墊底。

儘管僅剩10人可以登錄上場，領航猿開賽就打得很強勢，特別是羅賓森和吳家駿聯手，幫助領航猿一度取得33比25領先，可是接下來富邦洋將辛特力連拿5分追上，可是辛特力在上半場還剩4分鐘遭到羅賓森肘擊頭部受傷流血退場。

領航猿趁著對方只剩單洋將窘境，一度取得54比42領先，幸好富邦打出7比0再次追上，上半場結束，富邦49比56落後；辛特力下半場綁上藍色頭巾再次登場，他跟林志傑、張宗憲等人攜手幫助富邦逐漸追上，甚至以65比64超前。

打到比賽還剩6分鐘，石博恩接連投進兩顆三分球，幫助富邦92比86領先，可是領航猿再次展開反撲，這次換成喬丹挺身而出，幫助領航猿搶回領先優勢，儘管石博恩最後1分33秒上籃放進超前分，領航猿也靠溫立煌上籃搶回1分領先。

來到讀秒階段，兩隊各一次進攻都沒有得手，打到最後15.2秒，富邦喊出暫停布署，結果讓林志傑最後11.5秒切入拋進兩分，富邦98比97領先，領航猿最後一擊交給吳家駿處理，他在中距離跳投出手，結果球繞了一圈滾了出來，領航猿無奈吞敗。