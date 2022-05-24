美國總統拜登於東京表示，將評估川普時代對中國大陸課徵的關稅，提振市場信心，美股四大指數23日全面上漲，激勵台指期貨夜盤上漲95點至16,238點。

不過，美國貿易代表戴琪表示，美國在關稅和對中國大陸關係問題上，必須有戰略性，致使先前國際股市樂觀情緒有所降溫，24日主要亞股全面下挫。

加權指數開高後一度上漲63.39點，但盤中由升轉跌，終場下跌192.78點至15,963.63點，跌幅1.19％。

電器電纜與紡織類股相對抗跌，華新期與儒鴻期漲逾2％，電子零組件與半導體類股較為弱勢，欣興期跌逾5％。因新一代伺服器平臺升級延後，受到外資降評影響，信驊期跌逾7％。

統一期貨指出，美國聯準會預計在5月25日（台北時間26日凌晨2點）公布5月會議紀要，市場觀望聯準會對於升息速度與縮表進程，國際股市反覆震盪。

籌碼面部分，外資現貨賣超80.6億元，期貨淨多單增加976口至5,024口，十大交易人與特定法人合計買進6,041口。周選支撐與壓力區落在16,000至16,200之間，P／C Ratio降至0.95，整體籌碼中性看待。