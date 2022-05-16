國內紡纖廠近幾年加碼投資的南向產線，包括遠東新（1402）越南廠長纖及回收酯粒，冠星-KY（4439）越南成衣新廠，可望從下半年陸續增加產能。力麗（1444）印尼廠假燃產線、儒鴻（1476）印尼成衣產線，也開始上線，下半年產能增加。

目前遠東新越南廠主要產項有聚合酯粒、短纖、針織布及成衣；今年會有長纖、加工絲、R-PET的產能開出。

力麗、力鵬集團在印尼力寶龍廠打造的紡纖原料、紗、假撚、平針織布、染整一條龍的 紡纖供應鏈。目前已有平織、針織及染整生產線。

今年，力麗會擴充假撚產線；月總產能可達2,400噸，會陸續開出。

國內成衣廠早已把東南亞、東協地區做為主要生產核心，並持續加碼投資。預期，未來幾年，包括儒鴻、冠星、聚陽等企業，每年都會有新產能開出。

短纖布廠冠星，新建的越南產線，以及增加柬埔寨的產能，預計下半年有產品陸續開出。

儒鴻印尼廠成衣新產線第一期已在今年第一季投產，第二期也會在今年6月投產，預估產能會增加200萬件以上。儒鴻指出，印尼廠新產能開出的成果，下半年對公司會有較明顯的貢獻。

聚陽今年在東南亞地區越南、印尼、柬埔寨，都會在現有產線加碼增加產能。

其中，越南生產基地，2021年的產能有598萬打，今年，預計將增加到710萬打。印尼生產基地，2021年有631萬打的產能規模，今年則預計要有655萬打的產能。柬埔寨去年有332萬打，今年則要擴大到364萬打。