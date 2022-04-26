東聯（1710）受制EG報價行情落後原料乙烯漲勢，利差遭逢明顯壓縮，第一季營收65.25億元，稅前淨損2.88億元，稅後虧損7,316萬元，每股虧損0.08元。此外，東聯董事會決議斥資4.9億元參與亞東石化股份有限公司（簡稱亞東石化）現金增資案。

東聯表示，為完善母公司遠東新集團布局，以及向上游延伸固料，並提升亞東石化新產能利用率，依原持股比例13.7％參與亞東石化現增案，每股交易金額為新台幣10元，取得4萬952千股。

東聯目前EG年產86萬噸、特化年產36萬噸、氣體180萬噸。為降低EG波動衝擊，積極推展多元化EO特化產品下游應用，發展策略將以台灣廠主供特化、大陸廠以EG供應為主。

東聯目前林園廠EO（環氧乙烷）產能65％集中生產EG，35％生產特化產品；在第二波特化材料建廠計畫完成後，將改以45％生產EG，特化比重拉升至55％。

此外，東聯氣體事業除氧、氮以及氬等工業氣體，也提升食品級液氮、醫用氧及電子級二氧化碳等應用，強化提高值產品比重。

東聯2016年起投入液態CO2回收工廠的開發，透過自身碳捕捉循環再利用製程，產製高純度二氧化碳，以搶進半導體先進製程化學品市場；現正建置新產線，初期規劃月產1000噸，持續進行製程改善，可望今年底與半導體廠進行對接。