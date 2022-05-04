MSCI明晟半年度權重調整將於13日凌晨公布，統一、兆豐國際投顧等研究機構紛紛發出預測，主流意見預料，台股本次權重仍會遭到微幅調降，然市場更關注的成分股調整，以長榮航（2618）、力積電（6770）、華新（1605）、華航（2610）四檔入選呼聲最高，市值落後的上銀（2049）、合一（4743）則被各研究機構預測恐被剔除。

台股權重在MSCI調整中已連12次遭降，統合各研究機構意見，本次在MSCI半年度調整中可能仍會維持下修趨勢。不過，外資圈人士說，現在市場最關切的議題為通膨高漲，加深美國聯準會（Fed）加速升息決心，影響投資信心，進而干擾全球市場表現，換句話說，只要MSCI調整權重變化幅度不到誇張程度，對台股影響有限。

市場興趣最高的成分股變化上，法人研究機構認為，回顧第一季個股的表現，市場排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：力積電、長榮航、華航、華新、裕融、臺企銀、信驊、大成鋼等。

統一投顧過往多次精準預測成分股進出，考量市值變化與落後成分股抽換，最新預測力積電、長榮航在此次的季度調整中納入成分股機會較高。進一步考量其他金控旗下投顧法人預測，華航、華新入選的呼聲也相當高。

相較於可能入選的成分股雖有高度共識、仍保有細微差異狀況，因市值落後、有機會遭剔除的成分股共識度就顯得比較高，觀察第一季市值排名落後的個股，合一排名由84名掉至105名，且外資持股比率已低於20％，上銀市值排名落在104名，二檔市值均低於800億元，都要提防本次MSCI調整有遭到移除的風險。