國內食品龍頭統一（1216）預計5月31日舉行股東常會，議事手冊今（29）日搶先出爐，統一集團董事長羅智先期許，統一要從過去的製造、服務專業，內化到更深層次的風格修養及生活體驗，建構「亞洲流通生活平台」。

羅智先在今年統一營業報告書中，為集團設下五大經營方針，包括品牌價值強化，要以品牌行銷加深消費者情感連結，以技術研發追求更優質的產品力，提供消費者快樂、安心的消費感受，進而擴大市占率，建立產業地位。

其次，統一要持續強化市場訂價能力，維護盤價穩定。對照最近農糧原料價格飆漲，食品廠成本壓力破表，但羅智先已清楚表明，消費者是永遠的，原物料波動是一時，統一對於產品漲價會三思而後行，展現出龍頭的責任與氣勢。

雖然如此，統一還是要追求獲利能力提升，公司要精練基本功，提升產線使用率並優化生產效益，持續強化產品附加價值，及調整產品結構、行銷配置。另外還要精耕實體通路，並加速電商平台布局，整合線上線下資訊，導入會員經營，透過數位創新發展平台經濟，拉近與消費者距離，發揮生活產業價值。

第五，他期許統一的社會責任參與，要重視公司治理、食品安全、員工福利、工安環保等。

終極目標，他希望統一要從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗，建構「亞洲流通生活平台」。

統一去年合併營收4,735億元，年增5.8％，創歷史新高，但受原料成本高漲拖累，稅後純益198.79億元，比前年衰退7.7％，換算每股純益3.5元。統一日前董事會決定每股擬派發現金股息2.7元，與去年維持相同，將待股東常會拍板通過。

另外統一今年股東會也將舉行董事會改選，根據最新出爐的候選人名單，變化不大，其中10席一般董事皆維持原班人馬，羅智先及夫人高秀玲名列規劃名單前二順位；3席獨董則全部換人，擬引進前資誠會計師事務所所長張明輝、前台灣三菱商事董事長鍾維永、及成功大學法律系教授陳俊仁擔任，三人分別具備會計、外商及法律專長，可為統一董事會陣容增添戰力。