中國證券登記結算有限責任公司28日晚間公布，自29日起，將股票交易過戶費整體下調五成。即股票交易過戶費由現行滬深市場A股按照成交金額千分之0.02、北京市場A股和掛牌公司股份按照成交金額千分之0.025雙向收取，統一下調為按照成交金額千分之0.01雙向收取。

新浪財經引述大陸經濟學家李大霄分析，資本市場平穩健康運行非常重要，降低投資者成本方向非常正確，可以有效激發市場活力，資本市場對實體經濟的支持尤其重要，資本市場健康發展越來越迫切，上述措施值得稱讚。這在很多年以來很罕見，幅度很大、力度很大，各個部門關注投資者利益而且能夠付諸行動，這行為值得表揚與肯定。股市29日開始會有立竿見影的正面反應，當然好股票機會才大於風險。

澎湃新聞報導，前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，近期利多政策頻出，從促消費、拉基建、降準等，到下調股票交易過戶費，釋放出高層對資本市場的呵護態度，有利於市場信心恢復，促進大盤反彈。在市場底部保持一個良好的心態，堅持價值投資，抓住經濟轉型最受益的方向還是至關重要的。熬過股市低迷期，一切都會好起來。珍惜3,000點之下建倉好股票、好基金的機會。長期來看，做價值投資只會輸時間，不會輸錢。