金管會證期局表示，核准統一證券申報發行「統一恒生科指期貨指數指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「恒生科指期貨指數」，共發行2.5億單位，每單位發行價格4元，發行總額10億元。

證期局指出，「統一恒生科指期貨指數指數投資證券」發行後將在櫃買中心掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用、及相關投資風險等各項資訊。