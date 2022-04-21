資訊服務廠商上奇科技（6123）宣布，與與國際創投機構AC Ventures Malaysia合作，正式成為馬來西亞國家復興基金計畫（Dana Penjana Nasional）中Southeast Asia Frontier Fund的戰略有限合夥人，共同發展東南亞新創市場。

上奇科技董事長暨執行長許承強表示，雙方攜手，讓可以讓上奇在東南亞新創市場快速佈局，同時旗下子公司昕奇雲端也將與投資的新創進行策略合作，提供跨雲服務。

東南亞的數位經濟高速成長，各國政策亦積極投資培育新創團隊，市場成長潛力不容小覷。上奇科技表示，期望透過這次合作，將集團的數位體驗服務向東南亞推進，同時，也將專注在雲端服務、數位印刷產業的擴展。

AC Ventures由AC Ventures、Translink Capital、Vertex Force等其他風險投資公司組建管理的國際創投機構，專注投資東南亞早期新創團隊，目前已投資超過120家公司，如馬來西亞綜合汽車電商平臺Carsome、印尼FinTech金融支付公司Xendit，以及持續成長的B2B餐飲採購平台FoodMarketHub。

AC Ventures管理合夥人Hann Yeoh表示，將與上奇科技攜手，繼續在大東南亞地區新創生態前進，提供新創所需資源，未來也將擴展到其他亞洲市場。

許承強進一步表示，對新創來說，雲端服務的科技與應用在成長過程中至關重要，上奇與AC Ventures攜手，透過挹注雙方資源，將能幫助新創突破在地域上的發展限制。接下來，上奇將會以旗下子公司昕奇雲端與投資組合公司策略合作，提供跨雲服務。

上奇表示，透過多雲託管及帳務系統整合，幫助新創成本優化且高效率統一管理雲端資源，讓新創在創業初期能得到足夠的協助與支援，以便全心全力地專注於自身產品與服務的優化。