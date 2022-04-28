中國為了防疫多地使出各種強制性「硬隔離」手段，河北唐山遷安市要求民眾上交鑰匙，交由防疫人員反鎖，如有不從以鐵絲封控。消息一出引發爭議，官方回應正在核查、整改。

近日，網上流傳一則河北遷安政府發布的通告，稱該市「區域內樓房統一封控，要求每戶村民交出一把進戶門鑰匙。如有不交的，用鐵絲統一封控」。同樣流傳於某居委會的另一份通告中，也要求居民將自己鑰匙插到門上，之後由防疫人員之後統一反鎖，如在規定時間內不予配合的將直接進行硬隔離。

據北京廣播電視台新媒體「北京時間」的畫面，遷安當地有人直接在居民家戶門外的牆上和地板上以機器鑽洞，再綁上鐵絲固定等。

居民、網友對相關手段反應強烈，紛紛留言說：「這是把百姓當犯人嗎？」「好好的牆和地面鑿個洞，好看嗎？」「真就不把人當人唄」「無語，悲憤，無奈」「執法犯法」等。

據「遷安融媒」消息，遷安市新冠肺炎疫情防控工作總指揮部辦公室27日發布情況通報，回應「硬隔離」。

這份通報中說，在此輪疫情防控過程中，個別社區存在工作方法簡單偏激，對此正在進行核查、整改，擬以「小門神」報警器等技術手段替代硬隔離措施，目前工作正在積極進行中。

COVID-19疫情在中國各地此起彼伏，為了執行官方堅持「動態清零」的防控政策，加上當前流行的Omicron病毒株十分難防，在政策執行壓力下，各種極端且有違法治和人權的防疫手段層出不窮，即使在上海，當地多個封控區也出現強制裝上鐵網門的「硬隔離」作法，住戶安全堪憂。（編輯：周慧盈）1110428